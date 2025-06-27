A Unidade Local de Saúde de Coimbra anunciou esta sexta-feira a contratação de dez médicos de medicina geral e familiar, assegurando cobertura a mais de 17 mil utentes e reduzindo para 4% a percentagem de utentes sem médico de família.

“Estas contratações representam um marco histórico: mais de 17 mil utentes passam a ter médico de família, sendo que, pela primeira vez, os concelhos de Alvaiázere, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera garantem cobertura total”, destacou.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra informou que os dez médicos de medicina geral e familiar contratados irão reforçar os cuidados de saúde primários dos concelhos de Cantanhede, Tábua e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, e Alvaiázere, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Para Tábua e Pedrógão Grande foram contratados dois médicos de família para cada um destes concelhos, enquanto os concelhos de Cantanhede, Vila Nova de Poiares, Alvaiázere e Castanheira de Pera recebem um médico de família cada.

Com este reforço, os cinco concelhos do distrito de Leiria sob jurisdição da ULS de Coimbra — Ansião, Figueiró dos Vinhos, Alvaiázere, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera — “alcançam o acesso universal a médico de família“.

“Também Tábua e Arganil atingem agora a cobertura plena. Este é o resultado de um esforço articulado entre a ULS de Coimbra, as Comunidades Intermunicipais de Coimbra e Leiria, e os respetivos municípios”, evidenciou.

Desde a criação da ULS, em janeiro de 2024, “foram contratados 34 médicos de família, permitindo reduzir a percentagem de utentes sem médico de família de 12% para 4%, superando antecipadamente a meta estratégica da ULS de Coimbra de 5% fixada para 2030″.

De acordo com a ULS de Coimbra, foram ainda assinados, durante esta sexta-feira, contratos de trabalho com mais 34 novos médicos especialistas, distribuídos por diversas áreas hospitalares.

Foram contratados dois médicos especialistas para Anatomia-patológica, seis para Medicina Interna, dois para Oftalmologia e quatro para Pediatria.

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, Dermatovenereologia, Doenças Infecciosas, Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Gastrenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, paraHematologia Clínica, Imunoalergologia, Medicina intensiva, Nefrologia, Neurologia, Psiquiatria, Radioncologia, Reumatologia e Urologia recebem um médico especialista por área.

A ULS de Coimbra tem um total de 410.530 utentes inscritos, de 21 concelhos, através de uma rede de prestadores composta por oito unidades hospitalares e 26 centros de saúde.