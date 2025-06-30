A circulação de comboios da Fertagus registou, na manhã desta segunda-feira, “atrasos significativos” nos dois sentidos, revelou a empresa através de uma publicação no Facebook.

Os primeiros constrangimentos começaram a surgir pelas 6h35, quando um comboio com partida de Roma/Areeiro, com destino a Setúbal, teve uma avaria que provocou um atraso de 39 minutos. Menos de meia hora depois, a empresa anunciou que a circulação era realizada “com algumas preocupações”.

No entanto, menos de uma hora depois, a Fertagus aumentou o aviso e revelou que os atrasos são, afinal, “significativos” e afetam os dois sentidos. Isto porque pelas 7h30 a empresa anunciou que o “comboio com saída de Setúbal às 6h23 com destino a Roma/Areeiro” parou na estação de Campolide à espera do INEM por motivo “de doença súbita”.

Segundo informação disponível no site da Fertagus, às 8h30 esse comboio ainda estava parado na estação de Campolide para que a pessoa fosse assistida pelo INEM.

Segundo fonte da Fertagus, a circulação ficou “totalmente normalizada” a partir das 12h00, depois de ter estado condicionada quase seis horas, não se verificando já atrasos na circulação.