Um autocarro da Carris incendiou-se na tarde desta segunda-feira na Avenida de Berlim, em Lisboa. O alerta foi dado pelas 16h24 e para o local foram destacadas duas viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O incêndio já se encontra extinto e não há registo de feridos, segundo apurou o Observador junto de fonte oficial dos Sapadores de Lisboa. O motorista e os passageiros conseguiram sair de autocarro antes de as chamas consumirem a viatura.

O trânsito encontra-se condicionado junto ao local e a causa do incidente ainda está por apurar.