Um homem, de 27 anos, foi detido por suspeita de ser o responsável por um incêndio que deflagrou no sábado no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, o incêndio ocorreu na serra da Amoreira, na localidade da Ramada, “num terreno composto predominantemente por eucaliptos, tendo ardido uma área composta de vegetação rasteira, manta morta e troncos”.

“Além da área ardida, houve forte perigo de propagação das chamas a uma área habitacional, evitada pela deteção precoce e combate rápido por parte dos Bombeiros Voluntários de Odivelas”, acrescenta a nota. A investigação contou a colaboração da PSP de Odivelas.

O detido vai ser presente esta segunda-feira à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.