A Autoridade Marítima Nacional (AMN) registou duas vítimas mortais, 208 salvamentos e 643 ações de primeiros socorros nas praias portuguesas em dois meses da época balnear, entre 1 de maio e 30 de junho, segundo um balanço divulgado esta quinta-feira.

Numa nota, a AMN realçou que as duas mortes, por afogamento, ocorreram na Praia de Pedrógão, em Leiria, em 25 de maio, que não era vigiada na data do acidente.

As vítimas foram dois irmãos, de 10 e de 15 anos, que se encontravam acompanhados da família, e desapareceram depois de, alegadamente, estarem a banhos na Praia do Pedrógão, que é vigiada apenas entre 7 de junho e 14 de setembro.

Segundo a AMN, entre 1 de maio e 30 de junho foram realizados 208 salvamentos e ainda prestadas 643 ações de primeiros socorros.

Oficialmente, o início da época balnear ocorre em 1 de junho, mas os municípios são livres de a começar antes ou depois dessa data.