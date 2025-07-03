O tenista espanhol Carlos Alcaraz, segundo cabeça de série e bicampeão em título, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao bater sem dificuldades o britânico Oliver Tarvet.
Alcaraz, recente vencedor na terra batida de Roland Garros e número dois mundial, derrotou o anfitrião, 133.º da hierarquia, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 17 minutos.
Nos 16 avos de final da prova londrina de relva, Alcaraz, que também já venceu o US Open (2022), vai medir forças com o vencedor do embate entre o canadiano Felix Auger-Aliassime, 28.º ATP, e o alemão Jan-Lennard Struff, 125.º.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]