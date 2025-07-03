A barragem hidroelétrica da Etiópia no rio Nilo, o maior projeto de produção desta energia em África e fonte de tensão com os países vizinhos, está concluída e será inaugurada em setembro, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro etíope.

Lançada em 2011, com um custo de quatro mil milhões de dólares (cerca de 3,9 mil milhões de euros), a Grande Barragem do Renascimento (GERD) é considerada o maior projeto hidroelétrico de África. Tem 1,8 quilómetros de largura e 145 metros de altura.

Os trabalhos “estão concluídos e estamos a preparar a inauguração oficial”, anunciou Abiy Ahmed.

“Para os nossos vizinhos a jusante, o Egito e o Sudão, a nossa mensagem é clara: a barragem do Renascimento não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade partilhada”, acrescentou.

Localizada no Nilo Azul, na fronteira entre a Etiópia e o Sudão, a barragem gerará 5.000 megawatts (MW), o dobro da atual capacidade de produção da Etiópia.

O Sudão e o Egito têm denunciado repetidamente o projeto “unilateral” de Adis Abeba, que, segundo eles, ameaça o abastecimento de água a estes países.

Abiy Ahmed disse que a inauguração estava prevista para setembro e convidou os Governos e a população do Egito, do Sudão e de todos os países da bacia do Nilo a juntarem-se à “celebração deste marco histórico”.