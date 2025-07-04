O comissário europeu para o Comércio e a Segurança Económica declarou esta sexta-feira que concluiu uma “semana produtiva” em Washington, em busca de um acordo para evitar um aumento das tarifas aduaneiras sobre a União Europeia.

Maros Sefcovic reuniu-se durante a visita à capital dos Estados Unidos, que terminou na quinta-feira, com os secretários do Tesouro, Scott Bessent, e do Comércio, Howard Lutnick, e com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou numa mensagem na rede social X.

“O nosso objetivo continua a ser o mesmo: um acordo comercial transatlântico positivo e ambicioso“, acrescentou o negociador da UE.

A viagem de Sefcovic, da qual poucos pormenores foram divulgados, faz parte das conversações em curso entre Bruxelas e Washington para chegar a um acordo antes de 9 de julho, data em que Washington planeia aumentar os direitos aduaneiros sobre os produtos da UE, caso não seja alcançado um pacto tarifário.

Atualmente, os Estados Unidos aplicam tarifas de 10% a todos os produtos da UE e de mais 25% às importações de aço, alumínio e veículos, mas o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aumentar estas sobretaxas para 50%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou na quinta-feira que o bloco comunitário vai procurar um “acordo de princípio” com os Estados Unidos antes do prazo estabelecido por Washington para as negociações com os parceiros comerciais, 9 de julho.

Tendo em conta a possibilidade de as negociações com os Estados Unidos não resultarem num acordo, a Comissão lançou uma consulta sobre uma lista de reequilíbrio com produtos norte-americanos que podem ser tarifados, anunciou ainda Von der Leyen.