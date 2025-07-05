Elon Musk afirma que criou um partido político. “Hoje é formado o Partido da América para vos devolver a liberdade”, diz numa publicação feita este sábado na rede social X.

Esta não foi a primeira vez que o empresário falou sobre a criação de um partido político. Na segunda-feira, além de reforçar as críticas a Donald Trump sobre o pacote fiscal conhecido como “big and beautiful bill”, declarou que “é tempo de um novo partido político” nos EUA.

Elon Musk reforça críticas a pacote fiscal de Trump e diz que “é tempo para um novo partido político”

Já esta sexta-feira, no dia em que se assinalou o Dia da Independência dos EUA, decidiu lançar uma sondagem aos seguidores no X. “O Dia da Independência é a altura perfeita para perguntar se querem a independência de um sistema de dois partidos (alguns diriam até partido único)”, questionou. “Devemos criar o Partido da América?”

A sondagem, aberta a qualquer pessoa que tenha uma conta na rede social X, terminou com mais de 1,2 milhões de votos. Venceu o “sim”, com 65,4%, contra 34,6% dos “não”.

Elon Musk encara a sondagem como um sinal “de que querem um novo partido e vão tê-lo”. “Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos num sistema de partido único, não numa democracia”, diz este sábado.

Mais gastos com defesa e fronteiras, mexidas nos impostos e corte no Medicaid. Com que linhas se cose o mega pacote orçamental de Trump?

Elon Musk, que foi o principal financiador da campanha de Donald Trump, criticou publicamente o mega pacote fiscal “big and beautiful bill, que foi aprovado pelo Senado e, já esta quinta-feira, pela Câmara de Representantes. Foi assinada por Donald Trump no 4 de Julho, transformando-se em lei. Uma das críticas de Musk está ligada ao aumento da despesa previsto no pacote fiscal, que poderá custar 3,3 biliões de dólares.

Câmara dos Representantes aprova a “Big and Beautiful Bill” de Donald Trump