Elon Musk afirma que criou um partido político. “Hoje é formado o Partido da América para vos devolver a liberdade”, diz numa publicação feita este sábado na rede social X.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Esta não foi a primeira vez que o empresário falou sobre a criação de um partido político. Na segunda-feira, além de reforçar as críticas a Donald Trump sobre o pacote fiscal conhecido como “big and beautiful bill”, declarou que “é tempo de um novo partido político” nos EUA.

Já esta sexta-feira, no dia em que se assinalou o Dia da Independência dos EUA, decidiu lançar uma sondagem aos seguidores no X. “O Dia da Independência é a altura perfeita para perguntar se querem a independência de um sistema de dois partidos (alguns diriam até partido único)”, questionou. “Devemos criar o Partido da América?”

A sondagem, aberta a qualquer pessoa que tenha uma conta na rede social X, terminou com mais de 1,2 milhões de votos. Venceu o “sim”, com 65,4%, contra 34,6% dos “não”.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Elon Musk encara a sondagem como um sinal “de que querem um novo partido e vão tê-lo”. “Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos num sistema de partido único, não numa democracia”, diz este sábado.

Elon Musk, que foi o principal financiador da campanha de Donald Trump, criticou publicamente o mega pacote fiscal “big and beautiful bill“, que foi aprovado pelo Senado e, já esta quinta-feira, pela Câmara de Representantes. Foi assinada por Donald Trump no 4 de Julho, transformando-se em lei. Uma das críticas de Musk está ligada ao aumento da despesa previsto no pacote fiscal, que poderá custar 3,3 biliões de dólares.