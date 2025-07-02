Mais gastos com defesa e fronteiras, mexidas nos impostos e corte no Medicaid. Com que linhas se cose o mega pacote orçamental de Trump?

A “one big beautiful bill” de Donald Trump ultrapassou mais uma das etapas necessárias no processo para se tornar lei, após o Senado aprovar, ainda que com margem mínima, o amplo pacote orçamental. São 940 páginas de medidas e alterações que poderão mexer nas carteiras de 342 milhões de norte-americanos.

A OBBB, a sigla usada no site da Casa Branca, contempla alterações nos impostos para famílias e empresas e o aumento da despesa. É a concentração num único ato legislativo de muitas das medidas-bandeira que Donald Trump usou na campanha eleitoral. Por exemplo, a redução de impostos, incluindo nas gorjetas, ou o aumento do financiamento em áreas como a defesa e o controlo de fronteiras.

Se se gasta de um lado, é preciso compensar do outro. É aí que entram os cortes em campos como a saúde, através das alterações nos critérios para aceder ao Medicaid, o programa que beneficia quem tem menos rendimentos — as previsões apontam que, caso a lei veja a luz do dia, até 12 milhões de norte-americanos poderão ficar sem seguro de saúde na próxima década. Ou o acelerar do fim dos apoios fiscais às energias renováveis.

Mesmo com a reduzida margem no Senado, Trump regozijou-se com a conclusão de mais uma etapa. “O nosso país vai explodir com um enorme crescimento, mais ainda do que tem acontecido desde que fui reeleito”, escreveu Donald Trump na Truth Social após ser conhecido o resultado da renhida votação.

O que é a “big beautiful bill” apresentada pela administração Trump?

É um pacote orçamental concebido pela administração de Donald Trump, que o Presidente norte-americano descreveu como “one big beautiful bill”, em tradução livre, uma grande e linda proposta de lei.

Stephen Miran, que lidera o conselho de consultores económicos de Trump, veio a público projetar que este pacote fiscal poderá impulsionar o produto interno bruto (PIB) dos EUA entre 4,6 e 4,9% ao longo dos próximos quatro anos. Previsões que já foram contestadas por alguns think tanks e economistas. “De uma perspetiva macroeconómica, provavelmente tem pouco efeito”, disse Reuven Avi-Yonah, professor de direito fiscal da Universidade do Michigan, ao site The Hill. “Sou sempre um pouco cético em relação ao potencial de crescimento que resulta de benefícios fiscais.”

Quanto poderá custar?

O número é redondo: 3,3 biliões de dólares, segundo as estimativas do Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês). Estas previsões indicam que este valor poderá ser acrescentado à dívida de 36,2 biliões dos EUA ao longo dos próximos dez anos.

As previsões também apontam para uma redução das receitas na ordem de 4,5 biliões de dólares para um corte de de gastos na ordem de 1,2 biliões de dólares, segundo números do CBO.

Porque está a gerar polémica?

A proposta de lei está a ser alvo de críticas por parte de vários membros do partido Democrata, que acusam de favorecer quem tem rendimentos mais altos e deixar desprotegidas as famílias com orçamentos mais reduzidos. Os republicanos querem, por exemplo, aumentar os requisitos que permitem o acesso a programas de assistência alimentar, usados pelas famílias de rendimentos mais baixos. É estimado que esta alteração possa representar poupanças de 285 mil milhões de dólares. Nancy Pelosi, que liderou a Câmara dos Representantes, descreveu a proposta como “uma visão muito desfocada do que é a América”, questionando “se é lindo eliminar o acesso a comida a idosos e crianças”, cita a Associated Press.

Já outras críticas, fora do espetro partidário, questionam o aumento dos gastos. Erica York, vice-presidente de política federal de impostos do Tax Foundation Center for Federal Tax Policy, chamou à proposta “irresponsável do ponto de vista orçamental, ao aumentar o défice e a dívida, mesmo tendo em conta o crescimento [da economia]”, citou a CNBC.

Também Elon Musk, que até há alguns meses era o first buddy de Donald Trump, está contra a lei. O empresário e homem mais rico do mundo declarou, ainda antes da votação no Senado, que o esboço da lei poderia “destruir milhões de empregos nos EUA e causar imensos danos estratégicos ao país”. Usou adjetivos como “insano e destrutivo”. “Dá dinheiro às indústrias do passado enquanto prejudica gravemente as indústrias do futuro”, criticou o patrão da fabricante de automóveis Tesla.

A proposta de lei também foi criticada por sindicatos. O International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), que representa cerca de 860 mil trabalhadores da construção, utilities, indústria, telecomunicações, governo e caminhos de ferro, considerou o pacote de medidas orçamentais como “um ataque direto às famílias trabalhadoras, concedendo isenções fiscais aos ricos enquanto vira as costas às pessoas que fazem mexer este país”.

O IBEW alertou ainda para o facto de o pacote poder “custar centenas de milhares de trabalhos bem pagos na construção, milhares de milhões de horas de trabalho e centenas de milhares de milhões perdidos em salários e benefícios económicos para a classe média americana”.