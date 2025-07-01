Elon Musk reforça as críticas ao pacote fiscal da administração Trump, uma ideia que já tinha sublinhado este sábado. Porém, agora afirma que “é tempo para um novo partido político que realmente se preocupa com as pessoas”, escreveu na rede social X.

O empresário criticou o pacote fiscal pelos “gastos loucos”, argumentando que “vão aumentar o teto da dívida”. As publicações de Musk são feitas num momento em que o Senado vota em emendas ao pacote fiscal.

Na sua rede social, Elon Musk avisou ainda que, se o pacote fiscal for aprovado, “o partido da América será formado no dia seguinte”. “O nosso país precisa de uma alternativa”, diz Musk, alegando que existe um “partido único Democrata-Republicano”.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day. Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Noutra mensagem, Musk deixou uma outra ameaça: os republicanos que votem na lei “vão perder as primárias no próximo ano, nem que seja a última coisa que faz na Terra”. O dona do X, da Tesla e da SpaceX, entre outras empresas, foi o maior financiador da campanha de Donald Trump. Porém, já afirmou que quer gastar menos com financiamento político, a menos que tenha “um motivo” para o fazer. Em maio, declarou que não via motivos.

No sábado, Musk disse que o pacote fiscal é “absolutamente insano e destrutivo”. “Dá dinheiro às indústrias do passado enquanto prejudica gravemente as indústrias do futuro”, escreveu o empresário.

O empresário sul-africano afastou-se da Casa Branca no fim de maio. Desde então, criticou abertamente Donald Trump, de quem chegou a ser first buddy. Após uma troca de palavras contra o Presidente dos EUA, afirmou a 11 de junho que estava “arrependido” de algumas críticas — e que terá mesmo ido “longe de mais” em algumas afirmações.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]