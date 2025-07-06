A ANA Aeroportos “desmente categoricamente” a acusação de um sindicato da PSP, que esta semana acusou a empresa de fazer “pressão” para que o processo de verificação de documentos aos passageiros que aterram em Lisboa seja facilitada.

Em resposta à Rádio Observador, fonte oficial da ANA Aeroportos refere que “o controlo de fronteiras é da exclusiva responsabilidade do Estado, não tendo a ANA qualquer tipo de interferência na forma como o mesmo é realizado”. Por isso, refere ainda, “desmente categoricamente as alegações feitas pela ASPP de que estaria a pressionar o Governo e a PSP para que se reduza o controlo de fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado”.

Relativamente à situação no Aeroporto Humberto Delgado, a empresa refere que, em alguns momentos, os tempos de espera para os passageiros passarem a zona de verificação de documentos e entrarem em território nacional são, “frequentemente, superiores a 2 horas”. E, no limite, “chegam a atingir 4 horas”.

Este sábado, a ASPP, um dos sindicatos que representam elementos da PSP, referiu que a empresa de “tem exercido pressão sobre a Polícia de Segurança Pública e o Governo para atenuar os controlos na fronteira de Lisboa, isto numa tentativa clara de diminuir os tempos de espera”. No mesmo comunicado, o sindicato considerava “incompreensível e intolerável que o Governo” esteja a ceder aos interesses de uma empresa privada “cujo único propósito é aumentar os seus lucros”.

Na resposta deste domingo, além de rejeitar os termos do comunicado da ASPP, a ANA Aeroportos acusa o sindicato de demonstrar “total indiferença a tempos de espera tão elevados”.