Um homem de 42 anos morreu este domingo de madrugada no despiste do camião que conduzia, no Itinerário 1 (IC1), na zona de Santana da Serra, concelho de Ourique, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à agência Lusa que o alerta para o despiste da viatura pesada de mercadorias foi dado às 05h08.

O acidente aconteceu ao quilómetro 692.200 do IC1, no sentido norte-sul, na zona de Santana da Serra, concelho de Ourique, no distrito de Beja, acrescentou a fonte.

Igualmente contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista, precisou que a vítima mortal era “o condutor e único ocupante do camião”.

Já fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que, devido ao sinistro, o trânsito naquele troço do IC1, no sentido Norte-Sul, está condicionado, circulando “de forma alternada por uma das faixas”.

A fonte da GNR precisou a idade da vítima mortal, enquanto o Comando Sub-Regional da Proteção Civil indicou que o corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do hospital de Beja.

Para o local do acidente foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por oito veículos, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde.