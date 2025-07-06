A urgência polivalente do hospital de Évora vai ter limitações na admissão de utentes, na especialidade de Medicina Interna, a partir das 20h00 deste domingo, por a equipa clínica estar incompleta, anunciou a unidade local de saúde.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) informou que o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), na especialidade de Medicina Interna, apenas vai admitir “doentes encaminhados pelo CODU/INEM, outros médicos ou SNS 24”, a partir das 20h00 deste domingo e até às 8h00 de segunda-feira.

Este período de constrangimentos deve-se “a equipa incompleta, por motivos imprevistos”, justificou a ULSAC, assegurando que “todos os profissionais estão empenhados em prestar os melhores cuidados, apesar da falta de elementos”.

A população, apelou a unidade local de saúde, deve “recorrer à linha de apoio SNS 24 e às unidades dos cuidados de saúde primários, antes de se dirigir ao hospital, para que seja orientada de acordo com o grau de gravidade da sua situação”.

A Unidade Local de Saúde do Alentejo Central lembrou ainda que existe atendimento 24 horas disponível nos centros de saúde de Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz, no distrito de Évora.