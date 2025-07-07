O bastonário da Ordem dos Advogados manifestou esta segunda-feira ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra, a sua preocupação com a “comunicação da Justiça” e a linguagem usada por magistrados do Ministério Público e mandatários na praça pública.

“A principal preocupação que todos temos é a comunicação da Justiça”, disse à Lusa João Massano, recebido esta segunda-feira por Amadeu na Procuradoria-Geral da República, em Lisboa.

Para o bastonário, a “ausência de uma comunicação clara” permite que espaço público fique à mercê de quem tem interesse em transmitir versões parciais dos processos.

João Massano alertou ainda o líder máximo do Ministério Público para a importância de procuradores e advogados “não terem uma linguagem” no espaço público que torne “mais difícil a coexistência diária nos tribunais”.

A coordenação de estratégias no combate à violência doméstica e contra idosos e a “melhoria de condições” dos magistrados e advogados foram outros dos temas abordados.

“Temos preocupações comuns“, congratulou-se o bastonário da Ordem dos Advogados.

A audiência durou mais de uma hora e meia e realizou-se a pedido da associação profissional.

João Massano foi eleito bastonário em 31 de março e desde então tem-se reunido com várias entidades do setor da Justiça, para que “a Ordem seja considerada parte da solução e não do problema“.