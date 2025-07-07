As autoridades gregas impuseram esta segunda-feira pausas obrigatórias no trabalho em algumas zonas do país devido as altas temperaturas, que podem ultrapassar os 40 graus Celsius, estimando-se que esta onda de calor se prolongará até quinta-feira.

O Ministério do Trabalho grego decretou pausas entre o meio-dia e as 17h00, no horário local (14h00 às 19h00 em Lisboa), para trabalhos manuais ao ar livre e serviços de entrega de alimentos, principalmente na região central da Grécia e em várias ilhas.

Também foi pedido aos empregadores que permitissem o trabalho remoto aos seus funcionários.

Entretanto, nenhuma medida de emergência foi implementada na região da capital, Atenas, segundo as autoridades gregas.

As autoridades gregas afirmam que estão a tomar medidas a longo prazo para lidar com os efeitos da onda de calor, incluindo o deslocamento de um número recorde de bombeiros para as áreas em maior risco de incêndio.