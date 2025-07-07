Paulo Carmona foi nomeado em comissão de serviço para o cargo de diretor-geral de Energia após a realização de um concurso. O despacho de nomeação, publicado esta segunda-feira em Diário da República, indica que o atual diretor-geral foi um dos três candidatos apresentados na proposta fundamentada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap).

Este concurso teve de ser repetido depois do primeiro procedimento não ter atraído o número de candidaturas necessário para cumprir os critérios de avaliação previstos para o cargo de diretor-geral. Paulo Carmona tinha sido um dos concorrentes neste primeiro concurso, numa altura em que já desempenhava 0 cargo há vários meses.

Paulo Carmona foi nomeado em agosto do ano passado em regime de substituição na sequência da demissão do anterior dirigente por decisão do primeiro Governo de Luís Montenegro. Esta nomeação interrompeu a comissão de serviço de Jerónimo da Cunha que tinha sido atribuída pelo ex-ministro socialista, Duarte Cordeiro.

De acordo com o despacho agora publicado, assinado pela ministra Maria da Graça Carvalho, o novamente nomeado diretor-geral “evidencia experiência profissional, competência técnica, aptidão e formação adequadas para o exercício do cargo”. Paulo Carmona já tinha sido escolhido para a estrutura de missão para agilizar o licenciamento de energias renováveis pela atual ministra antes de ter sido indicado para substituir o diretor-geral substituído no ano passado.