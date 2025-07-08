O candidato a Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta terça-feira que o investimento em Defesa deve privilegiar inovação e tecnologia que sirva também áreas como a economia, a proteção civil e a vigilância da zona económica exclusiva.

“O que se investe em Defesa tem que ter um retorno e tem que ter a capacidade de desenvolver um sistema científico nacional que sirva à Defesa, mas também sirva às outras áreas do país e ajude à criação de riqueza em Portugal“, afirmou António José Seguro.

Aludindo ao compromisso dos países membros da NATO em aumentar as despesas com a Defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), o candidato a Belém aconselhou “prudência” nos gastos, afirmando:”5% é muito dinheiro”.

No entender de Seguro, “já se gasta imenso em defesa no conjunto dos países da NATO e, designadamente, dos países europeus, e o que é necessário é ter aqui também uma economia de escala”.

No caso de Portugal, “antes de gastar mais, é preciso gastar melhor“, disse, explicando que “cada euro que se investe em Defesa tem que ter um retorno e tem que ter a capacidade de desenvolver um sistema científico nacional que sirva à Defesa, mas também que sirva às outras áreas do país e ajude à criação de riqueza”.

Nas Caldas da Rainha, onde visitou a Tekever (empresa responsável pela construção de drones, aparelhos de vigilância e componentes para satélites), António José Seguro considerou tratar-se de um dos “exemplos de excelência que [o país] deve perseguir e que deve replicar”.

A empresa, que entre outras missões fornece drones para a Ucrânia, é a prova de que se pode “investir em inovação e tecnologia no nosso país e que ela sirva à Defesa, mas simultaneamente também sirva a outras áreas, como a economia, a vigilância da zona económica exclusiva, a Proteção Civil, a vigilância dos incêndios”, exemplificou.

Questionado, à margem da visita, sobre o facto de o PS remeter para depois das autárquicas o eventual apoio a um candidato presidencial Seguro escusou comentar quer este facto quer outras candidaturas, afirmando que o seu papel, como candidato da Presidente da República “é olhar para o país, mostrar os bons exemplos que o país tem, exemplos de excelência como este caso”, da Tekever e, “chamar atenção” para os problemas em áreas como a saúde ou a habitação.

A visita à empresa das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, foi integrada no Roteiro “País justo e de excelência” que o candidato está a desenvolver e que prosseguirá na quarta-feira com uma reunião com a estrutura de missão da extensão da Plataforma Continental, e na quinta-feira com uma visita a uma indústria farmacêutica portuguesa que produz medicamentos.