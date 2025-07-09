O Comité Olímpico de Portugal (COP) apresentou esta terça-feira à ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, cinco temas prioritários para discussão e ação conjunta com a tutela.

Segundo comunicação do organismo, que foi liderado pelo seu presidente, Fernando Gomes, nesta primeira reunião oficial com Balseiro Lopes, foram apresentados os temas que considera prioritários para discussão e ação conjunta com a tutela, e que resultaram também dos contributos dados pelas federações desportivas nos últimos meses.

A reforma do Estatuto do Dirigente Desportivo em regime de voluntariado, o modelo de financiamento do desporto nacional, a distribuição integral das receitas dos jogos sociais para as federações desportivas, a afetação integral do Imposto Especial do jogo online para a criação de um Fundo de Equilíbrio Desportivo e a avaliação e eventual restruturação da orgânica do desporto nacional foram os temas trazidos pelo COP e que agora serão analisados pela tutela.

De acordo com a nota, a governante comprometeu-se a analisar as propostas entregues pelo COP, tendo manifestado interesse e disponibilidade para dar continuidade a este primeiro encontro, de forma a estabelecer uma cooperação eficiente e de proximidade.

“É fundamental que o desporto seja tratado como prioridade nacional, no apoio aos atletas, na saúde, educação e coesão social. E, nesse sentido, parece-nos fundamental fazer a reforma do Estatuto do Dirigente Desportivo em regime de voluntariado e assegurar a sustentabilidade do desporto nacional”, sublinhou Fernando Gomes.

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O COP, que se posiciona como a entidade máxima do desporto nacional, defende ainda que se mantém “empenhado na representação das federações desportivas junto da tutela e disponível para colaborar com todos os agentes do desporto, garantindo que as propostas que têm sido trabalhadas nos últimos meses e que hoje foram, formalmente, apresentadas resultem num sistema desportivo mais forte, inclusivo e sustentável”.

Além de Balseiro Lopes e Fernando Gomes, marcaram presença na reunião o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, a secretária-geral do COP, Diana Gomes, e o membro da Comissão Executiva responsável operacional do COP pelo Contrato-Programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo, Pedro Farromba.