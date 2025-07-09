A rede social X afirmou estar “profundamente preocupada” por ter recebido uma ordem do governo indiano para bloquear mais de 2.000 contas, incluindo duas pertencentes à agência noticiosa Reuters.

“No dia 3 de julho de 2025, o governo indiano ordenou ao X que bloqueasse 2.355 contas na Índia, incluindo meios de comunicação internacionais como a Reuters e a Reuters World”, afirmou a rede social num comunicado partilhado na sua plataforma na terça-feira e citado pela agência de notícias France Presse (AFP).

O ministério indiano com tutela nesta matéria “exigiu uma ação imediata — no prazo de uma hora — sem apresentar qualquer justificação e pediu que as contas permanecessem fechadas” até nova ordem, declarou a rede social.

Um porta-voz do ministério negou que tenha sido emitida qualquer ordem nesse sentido, afirmando também que não havia “qualquer intenção de bloquear um importante meio de comunicação social internacional”.

“Quando a Reuters e a Reuters World foram bloqueadas na plataforma X na Índia, o governo escreveu imediatamente ao X para as desbloquear”, referiu o porta-voz à agência de notícias.

Apesar das contas terem sido fechadas no sábado, voltaram a estar ativas no domingo, tendo o X referido que o incumprimento das instruções do governo indiano “comportava um risco de responsabilidade penal” para a rede social.

“Na sequência de um clamor público, o governo pediu ao X para desbloquear as contas“, garantiu a plataforma, denunciando a “censura” da imprensa na Índia.

Segundo os grupos de defesa dos diretos humanos, ouvidos pela AFP, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa estão ameaçadas na Índia desde a independência do país.