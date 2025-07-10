O cantor sul-coreano Taeil, antigo membro da banda de K-Pop NCT, foi condenado esta quinta-feira a três anos e seis meses de prisão, depois de ser considerado culpado pela violação de uma turista chinesa. O tribunal de Seul determinou a detenção imediata do artista de 31 anos e de dois cúmplices, Lee e Hang, publica a BBC. Os três também devem ainda cumprir 40 horas de tratamento num programa criado para criminosos sexuais.

Apesar do juiz considerar o crime “extremamente grave”, os homens foram condenados a apenas metade da pena de sete anos pedida pelo Ministério Público, por não terem antecedentes criminais.

O crime aconteceu em junho de 2024. Os três homens terão conhecido a turista chinesa num bar no distrito de Itaewon, em Seul. A jovem terá ficado “embriagada” e depois seguiu com o grupo de táxi para a casa de Lee, onde terá ocorrido a agressão sexual. Taeil, Lee e Hang declararam-se culpados e foram formalmente acusados em março de 2025. De acordo com a lei sul-coreana o crime tem agravante por ter sido um ataque em grupo e é considerado uma “quase violação” por a vítima estar inconsciente.

Taeil foi expulso dos NCT em agosto, quando as alegações se tornaram públicas. “Confirmamos que Taeil foi implicado num caso de crime sexual”, comunicou a SM Entertainment, a agência de K-Pop responsável por diversas bandas como Girls’ Generation, Super Junior, Red Velvet e EXO. “Reconhecemos que o caso é sério e decidimos que Taeil não pode mais continuar as suas atividades no grupo”, partilhou na altura a agência.