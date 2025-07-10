Um dos feridos graves da explosão num posto de combustível em Roma, morreu esta quarta-feira, anunciou a polícia da cidade, citada pelo jornal Roma Today.

Claudio Ercoli, de 67 anos, sofreu queimaduras em mais de 55% do corpo. Apesar de ter sido submetido a várias cirurgias, acabou por morrer.

A dupla explosão na capital italiana feriu um total 45 pessoas. Outro dos homens gravemente feridos ficou com queimaduras em 25% do corpo e encontra-se ligado a um mecanismo de suporte de vida.

O caso está sob a investigação do Ministério Público e existe a suspeita de erro humano. Ao longo desta semana serão entrevistadas testemunhas que estavam no local para reconstruir os momentos que antecederam a explosão.