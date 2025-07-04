Eram 8h da manhã desta sexta-feira quando uma primeira explosão se deu numa bomba de combustível e GPL na Via dei Gordiani, em Roma. Pouco depois houve nova explosão. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas, 21 foram transportadas para o hospital, e duas estão em estado grave, refere o jornal La Repubblica.

Segundo o jornal Roma Today o incidente ocorreu durante o reabastecimento de GLP, originando uma primeira explosão que a agência de notícias italiana Ansa diz ter sido causada pelo desprendimento de um tubo de um depósito, provocando um incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local, um camião foi contra a estrutura causando uma segunda explosão que danificou os prédios próximos. Até ao momento não há ligação entre os dois episódios. O Ministério Público italiano aguarda os relatos dos bombeiros para apurar as causas.

Entre os feridos estão 11 polícias, três paramédico e seis bombeiros. Vários residentes também foram atingidos, com 40 pessoas a serem resgatadas de um prédio que foi atingido pelas chamas. Os dois feridos graves “correm risco de vida”, diz o Roma Today. No local estão sete ambulâncias de toda a cidade.

Nas redes sociais estão a ser partilhados vídeos e fotos da explosão e dos momentos posteriores.

????????????MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATION A huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion. The blast injured at least 10 people – including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… pic.twitter.com/BJDLPzcRe1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 4, 2025

Após os meios de socorro chegarem ao local foi acionado o plano de emergência na cidade com um posto médico a ser instalado como suporte provisório aos feridos. Um campo de férias perto do local foi evacuado, no local estavam 15 crianças.

Esplosione pompa di benzina zona Centocelle #Roma pic.twitter.com/ZGqJuUf4N0 — Oltre Stretto (@zancle78) July 4, 2025

Relatos publicados nas redes sociais e na imprensa italiana contam que os estrondos se ouviram por toda a capital italiana, tendo sido encerrada a estação de metro Teano, a mais próxima do local.

O presidente do município pediu à população para não se aproximar da área e a primeira-ministra italiana Georgia Meloni está a acompanhar a situação. O Papa Leão XIV também está a acompanhar o “trágico acidente”.

Prego per le persone coinvolte nell’esplosione di un distributore di benzina, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano nel cuore della mia Diocesi. Continuo a seguire con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente. — Papa Leone XIV (@Pontifex_it) July 4, 2025

Seguo con attenzione le conseguenze dell’esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, a Roma. Ho sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e resto in costante contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovano e le autorità… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 4, 2025

Texto editado por Dulce Neto