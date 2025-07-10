A Mattel lançou uma nova versão da Barbie. Desta vez, a icónica boneca vive com diabetes tipo 1. O objetivo é reforçar a representatividade, mostrando às crianças que “uma vida com esta condição é igualmente vibrante, gratificante e rica em possibilidades”.

De acordo com o The Guardian, a novidade integra a coleção Barbie Fashionistas e foi pensada em parceria com a organização norte-americana Breakthrough T1D, especializada em investigação da diabetes tipo 1. A boneca conta com detalhes realistas como uma bomba de insulina incorporada e um sensor de monitorização de glicemia no braço — dispositivos essenciais para quem vive com esta patologia. Também a roupa da Barbie — um top e uma saia azul com dois tons de azul — faz referência às cores dos símbolos globais da consciencialização para a diabetes.

Para Krista Berger, vice-presidente sénior da Barbie, a iniciativa permite que “mais crianças se reconheçam nas histórias que criam”, uma vez que “a Barbie ajuda a moldar as primeiras perceções das crianças sobre o mundo“.

A Barbie com diabetes conta, ainda, com uma embaixadora portuguesa. Trata-se de Inês Abrantes, apresentadora de televisão e personal trainer, que vive com diabetes tipo 1. “É um orgulho muito grande continuar a poder desmistificar esta condição de saúde e, se no dia do meu diagnóstico me dissessem: ‘daqui a 11 anos, vais ser embaixadora de uma Barbie igual a ti’, não tinha acreditado”, disse nas suas redes sociais.

Para Inês, esta nova versão é “uma boneca que fala por milhares de crianças que merecem ver-se representadas nas suas brincadeiras”. Na mesma publicação, é possível observar testemunhos de várias crianças a partilhar a rotina de quem tem esta patologia e a mostrar que a diabetes não limita o dia-a-dia.

A diabetes tipo 1 é uma doença crónica que faz com que o pâncreas tenha dificuldade em produzir insulina, levando à acumulação de glicose no sangue. Uma em cada 10 pessoas no mundo vive com diabetes, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes.