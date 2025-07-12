Um acidente na Estrada Nacional (EN) 247 entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou este sábado um morto e um ferido ligeiro em Mafra, distrito de Lisboa, e levou ao corte daquela via, na freguesia da Encarnação.

Segundo fonte da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 16h29 e para o local foram enviados os Bombeiros Voluntários da Ericeira, o INEM e da GNR.

A EN 247 esteve cortada na freguesia da Encarnação, tendo reaberto ao trânsito pelas 20h00.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que a EN247 tinha sido reaberta nos dois sentidos após ter estado cortada desde as 16h30 devido à colisão que resultou numa vítima mortal.

De acordo com a mesma fonte, foram enviados para o local elementos dos Bombeiros Voluntários da Ericeira, do INEM e da GNR.