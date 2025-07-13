Uma mulher de 67 anos morreu no domingo depois de a viatura em que seguia se ter despistado na Estrada Nacional (EN) 108, em Gondomar, e caído ao rio Douro, tendo ficado parcialmente submersa, informou esta segunda-feira o Comando-Geral da GNR. Segundo a GNR, o alerta foi dado às 20h30 de domingo.

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se na EN 108 em Covelo, no concelho de Gondomar, distrito do Porto, caiu ao rio Douro e ficou parcialmente submersa. A idade da vítima foi confirmada esta segunda-feira pela Autoridade Marítima Nacional.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que um corpo foi retirado do interior do veículo, desconhecendo se havia mais ocupantes da viatura.

Para o local chegou a ser mobilizada a GNR, a Polícia Marítima do Porto e acionado o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR do Porto. No local estiveram 28 operacionais e 11 veículos dos Bombeiros Voluntários de Melres.