A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem por incêndio florestal no concelho de Fornos de Algodres, distrito da Guarda, disse neste domingo em comunicado.

O homem de 72 anos foi detido na passada quinta-feira nas investigações a um incêndio florestal na localidade de Casal Vasco.

Segundo a informação, o homem “terá atuado de forma negligente, provocando a propagação das chamas a partir da área envolvente da sua habitação, consumindo cerca de 0,3 hectares de herbáceas, matos e pinheiro-bravo”.

Após ter sido presente a tribunal, foi determinada a suspensão provisória do processo por 14 meses em troca do pagamento de uma compensação de 500 euros aos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres.

A GNR terminou o comunicado a recordar que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que devem ser feitas com cumprimento das regras de segurança. Relembra ainda que são proibidas quando há alerta de risco de incêndio rural muito elevado ou máximo.