A Polícia Judiciária (PJ) deteve este domingo cinco funcionários públicos dos portos de Setúbal e Sines, no âmbito da Operação Porthos II, por suspeitas da prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais. Ao que o Observador apurou, os cinco detidos são agentes da Autoridade Tributária (AT).

Segundo o comunicado divulgado pela PJ, a operação efetuada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção decorreu na área metropolitana de Lisboa assentou também em seis mandados de busca domiciliária e apreensão.

“Os factos sob investigação estão relacionados com a beneficiação de organizações criminosas internacionais, dedicadas à exportação de elevadas quantidades de cocaína, por via marítima, a partir da América Latina”, refere a nota, que segue uma anterior operação de fevereiro da PJ e que visa organizações criminosas que introduzem droga em Portugal através dos portos nacionais, dissimulados em contentores.

Na operação estiveram 30 inspetores e seguranças da PJ, num inquérito a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Os cinco detidos vão ser presentes ao MP, na próxima segunda-feira.

Na operação anterior, realizada no passado dia 25 de fevereiro, a PJ efetuou diligências em Lisboa, Setúbal, Sines e Leiria, e deteve quatro suspeitos de “beneficiarem organizações criminosas dedicadas à exportação de elevadas quantidades de cocaína a partir da América Latina”.

Vídeo/CNN Portugal

O benefício passava pela utilização dos portos nacionais como porta de entrada da droga no continente europeu e um vídeo divulgado então em exclusivo pela CNN Portugal exibia inspetores da Autoridade Tributária alegadamente a aceitar subornos. O vídeo é apontado como uma das provas mais sólidas da investigação, que acredita que estes funcionários da AT nas alfândegas terão sido subornados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), uma organização criminosa brasileira.

Nessas diligências — expressas em 32 mandados de busca, dos quais 14 domiciliárias e 18 não domiciliárias — foram ainda constituídos 15 arguidos e apreendido mais de meio milhão de euros em numerário, 10 viaturas e cinco armas de fogo.

(Notícia atualizada às 13h03 com imagem do vídeo da CNN em que serão aceites subornos)