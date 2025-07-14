O incêndio em povoamento florestal que deflagrou esta segunda no concelho de Avis e que se propagou ao concelho de Sousel, ambos no distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 17h17, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 15h07, deflagrou junto à Estrada Nacional 372 e propagou-se ao concelho de Sousel.

O fogo consumiu uma área de mato e pinheiros e não houve registo de feridos nem de casas afetadas, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, estiveram envolvidos no combate às chamas 124 operacionais, apoiados por 32 veículos e seis meios aéreos.