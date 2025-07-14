Os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira no distrito de Faro estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA, que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

Dezenas de concelhos do interior norte e centro e ainda do Algarve apresentam um risco muito elevado, enquanto em risco elevado estão muitos dos concelhos situados no Alentejo e junto ao litoral norte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai começar a aumentar a partir de terça-feira devido ao aumento das temperaturas previsto e vai manter-se elevado pelo menos até ao fim de semana em alguns distritos.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre, entre as 09h00 de terça-feira e as 18h00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para a costa sul e para as regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira por causa do tempo quente. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento mais intenso no litoral oeste e terras altas, possibilidade de formação de neblina matinal e pequena subida de temperatura, exceto da máxima no litoral da região Centro onde se prevê uma pequena descida.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Aveiro e Lisboa) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 28 (em Santarém e Bragança).

Para o arquipélago da Madeira está previsto céu em geral muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas terras altas e na vertente norte da ilha da Madeira, vento fraco a moderado e pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 21 e os 27 graus e no Porto Santo entre 19 e os 25 graus.