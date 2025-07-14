Em janeiro, Beth Mead escreveu “Para a Mãe”. Em maio, Ella Toone escreveu “Dez Libras”. Os dois textos publicados no The Players’ Tribune, separados por apenas quatro meses, foram parte do luto das duas internacionais inglesas: a primeira perdeu a mãe em 2023, a segunda o perdeu o pai em 2024, ambos com doenças oncológicas. Agora, em conjunto, Beth Mead e Ella Toone procuram homenagear quem as ajudou a chegar ao topo.
Campeãs europeias em 2022, o ano em que Inglaterra venceu a Alemanha em Wembley para conquistar o troféu, as duas avançadas estão agora a tentar revalidar o título no Campeonato da Europa que está a decorrer na Suíça. A equipa de Sarina Wiegman não começou da melhor maneira, com uma derrota contra França, mas as goleadas impostas aos Países Baixos e ao País de Gales foram o suficiente para assegurar o apuramento para os quartos de final, onde tem encontro marcado com a Suécia.
Ella Toone is the only player on record (since 2013) to:
⚽ Score a goal
????️ Provide an assist
???? Complete 100% of passes
In a single Women’s EUROs match.
???? @OptaJoe pic.twitter.com/gd619EO0Ly
— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 13, 2025
Tanto Beth Mead como Ella Toone marcaram na goleada deste domingo contra as galesas, mas a segunda acabou por estar em evidência: para além de também ter marcado às neerlandesas, a avançada do Manchester United tornou-se a primeira jogadora de sempre a fazer um golo, assinar duas assistências a completar 100% dos passes tentados, com 20 em 20. No final do jogo, Toone não esqueceu o mais importante e disse que esperava que o pai estivesse “a festejar no céu, com a mãe da Beth, com umas cervejas na mão e a olhar para nós”.
“Ela tem sido fantástica. Aproximámo-nos muito por este motivo tão terrível, mas é bom ter alguém que também passou por isto tudo e que compreende e sabe exatamente aquilo que se está a passar e o que está a acontecer na minha cabeça. Claro que estamos sempre a olhar uma pela outra, definitivamente. Estamos orgulhosas uma da outra e é bom estarmos constantemente a falar deles. É mesmo bom ter alguém na mesma situação e sabemos que estamos a deixá-los orgulhosos”, revelou a jogadora de 25 anos, que dedicou o golo ao pai ao apontar para o céu durante os festejos.
Touching words from Beth Mead, who's playing in her first major tournament since the death of her mother. ❤️#bbcfootball #Lionesses #WEURO2025 pic.twitter.com/foxXJEPxjL
— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) July 13, 2025
Já Beth Mead, que saltou do banco para marcar o quinto golo dos seis que Inglaterra aplicou ao País de Gales, contou que o jogo inaugural do Campeonato da Europa foi o mais difícil. “Olhas para as bancadas para encontrar as tuas pessoas e aquela pessoa que estava sempre lá já não está. A minha mãe era a primeira pessoa que procurava, por isso, entendo o que a Ella também sentiu naquele momento. Tenho tentado ser um ombro amigo para ela. Houve alturas em que me perguntou se algo em que estava a pensar era normal e disse-lhe que era completamente normal, que já passei por isso e que ainda sinto muitas coisas. Falamos muito sobre o assunto”, indicou a avançada do Arsenal, que conquistou a Liga dos Campeões em Lisboa.
A fase de grupos do Euro 2025 terminou este domingo e os quartos de final arrancam na próxima quarta-feira: há Noruega-Itália, Suécia-Inglaterra, Espanha-Suíça e França-Alemanha. Portugal ficou no último lugar do Grupo B, com apenas um ponto conquistado em três jornadas, e já está eliminado. A final da competição que está a decorrer na Suíça está agendada para o dia 27 de julho, domingo, em Basileia.