Uma baleia de grande porte desviou-se do trajeto migratório normal e acabou no porto de Sydney na manhã desta quarta-feira, causando atrasos nos meios de transporte marítimo público e turístico.

Tudo começou cerca das 08h00 (23h00 de terça-feira, em Lisboa) — quando uma baleia-jubarte, um animal que pode atingir os 16 metros de comprimento, foi observada por passageiros que iriam atracar no terminal local. Segundo a ABC , os ferries pararam o serviço aconselhados pelo Serviço Nacional de Parque e Vida Selvagem (NPWS, sigla em inglês) para salvaguardar os passageiros e o animal marítimo.

Ao jornal britânico The Guardian, a especialista em baleias Vanessa Pirotta afirmou que é comum existir desvio das rotas migratórias deste animal, observando-se várias baleias no porto durante esta época. No entanto, nenhuma baleia tinha “explorado” tanto a baía como esta. Vários passageiros partilharam fotografias na rede social X.

There is a whale and her calf in Circukar Quay! (She delayed my ferry) pic.twitter.com/kPx4L8ek2S — Ray E ???? (@ballast_point) July 15, 2025

O mamífero marinho de grande porte foi escoltado pelas autoridades com pequenos barcos para evitar colisões e manter o animal em segurança. Os serviços estatais de New South Wales informaram que a baleia causou alguns atrasos, mas sem afetar os horários do resto do dia.