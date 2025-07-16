O jornalista António José Teixeira é esta quarta-feira ouvido no parlamento, na sequência de um requerimento do PS, depois de ter sido demitido do cargo de diretor de informação do Conselho de Administração da RTP.

A direção da televisão da RTP foi demitida em 24 junho pelo Conselho de Administração, que indicou o jornalista Vítor Gonçalves como novo diretor de informação da televisão da estação pública.

No requerimento, o PS refere que apesar da reestruturação da RTP ter sido inscrita no Plano de Ação para a Comunicação Social e no Plano Estratégico 2024-2026, “é com estranheza” que o grupo parlamentar do Partido Socialista “recebeu o anúncio da mudança da direção de informação da RTP”.

Isto porque “além das questões levantadas pelo Sindicato dos Jornalistas e das explicações que entretanto vieram a público, esta decisão de gestão (…)coincide com o início de uma nova legislatura e o início de um novo ciclo político, interpelando-nos sobre o significado que esta coincidência de calendários possui do ponto de vista da independência de um serviço púbilco central para manutenção da democracia”, refere o PS no requerimento, que pediu com caráter de urgência a audição da administração da RTP e do jornalista António José Teixeira.

Em 01 de julho, o presidente da RTP afirmou que a decisão sobre a demissão da direção de informação da televisão na estação pública é da exclusiva competência do Conselho Administração e afastou qualquer interferência política.

A demissão do diretor de informação “não tem de ter uma leitura política”, afirmou Nicolau Santos, que falava no painel “Debate da Nação dos Media”, no âmbito do 34.º congresso da APDC.

“É da exclusiva competência do Conselho de Administração da RTP e não tem nenhuma interferência política”, reforçou o gestor.

As “empresas têm ciclos” e “António José Teixeira e a sua equipa fizeram um trabalho fantástico”, salientou na altura, referindo que agora se entrou noutra fase.

“Não é apenas o diretor da televisão que sai, não foi alvo que foi focado na direção de informação da televisão, espero contar com o António José Teixeira na RTP”, referiu, apontando que o trajeto profissional do jornalista “passou por ciclos e terá seguramente novos desafios”.

O parlamento também aprovou a audição do Conselho de Administração da RTP sobre a demissão e a reestruturação da empresa.

Esta quarta-feira, António José Teixeira vai ser ouvido pelos deputados da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

A nova organização da RTP reduz para 23 o número de diretores, contra os anteriores 30 diretores e diretores-adjuntos.