O Presidente da República atribuiu esta quarta-feira à UCCLA — União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa a condecoração de membro honorário com a Ordem de Camões, como reconhecimento pelo seu papel de “instituição precursora da fraternidade”.

O secretário-geral da UCCLA, Luis Álvaro Campos Ferreira, recebeu a insígnia da Ordem e expressou “gratidão profunda” por este reconhecimento, reforçando o compromisso de continuar a fortalecer a língua e a cultura portuguesa no mundo lusófono, refere uma nota da organização.

Aquela distinção sublinha o valor da UCCLA “na promoção de laços entre as cidades membros, projetos de cooperação urbana e iniciativas culturais, educativas e de desenvolvimento sustentável no seio da comunidade lusófona”, acrescenta.

Após a cerimónia de condecoração que decorreu no Palácio de Belém, uma nota da UCCLA referiu que Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância do fundador, Nuno Krus Abecasis, e da sua inspiração ao criar aquela instituição, unindo capitais, cidades e povos. A UCCLA “tem uma obra muito importante” construída ao longo de 40 anos, sublinhou o Presidente português.

A cerimónia de condecoração contou com a presença das Embaixadoras de Angola e Timor-Leste, do ex-Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, de representantes de cidades e empresas que fazem parte da organização, assim como de todos os colaboradores da instituição.

A Ordem de Camões, regulamentada e integrada no quadro das demais Ordens Honoríficas Portuguesas no ano de 2021, tem como objetivo distinguir entidades ou pessoas que tenham prestado “serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção no mundo e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português”, além de “serviços relevantes para a conservação dos laços das comunidades portuguesas com Portugal”.