Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Livre e PAN já chegaram a acordo para uma candidatura comum à Câmara Municipal de Lisboa (CML), liderada pela ex-ministra e ex-líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão. A informação foi avançada esta madrugada pelo jornal Expresso.

Os quatro partidos preparam-se para avançar juntos contra Carlos Moedas (PSD), o atual presidente da autarquia que apresentou nesta quarta-feira a sua recandidatura, apoiado por CDS e Iniciativa Liberal, às eleições autárquicas de 12 de outubro.

O compromisso à esquerda abrange as listas de candidatura para todos os órgãos em Lisboa, isto é, para a presidência da câmara, para a Assembleia Municipal e para as 24 assembleias de freguesia que compõem o município. O acordo deverá ser assinado esta sexta-feira, noticia o mesmo jornal.

Fora do acordo fica o PCP, que tem argumentado que o Partido Socialista não é alternativa à direita. A CDU avançará com o vereador João Ferreira como cabeça de lista. Também fora da coligação fica o movimento independente Cidadãos por Lisboa (CPL), fundado em 2007 por Helena Roseta e que faz acordos com o PS em Lisboa desde 2009. Ao jornal Público esta quinta-feira de manhã, Paula Marques, presidente do CPL, diz que movimento manifestou “disponibilidade” a todos os partidos de esquerda “para integrar um projeto alargado” e “fazer trabalho coletivo”, mas não obteve “resposta até agora”.

Livre com dois lugares na câmara e líder em três freguesias

Segundo o Público, o acordo de coligação do PS com o Livre, o Bloco e o PAN prevê que os quatro primeiros lugares da lista à Câmara sejam ocupados pelo PS e que o Livre assuma os quinto e sétimo lugar. O jornal, que teve acesso ao documento, escreve ainda que é esperado que o Livre lidere as listas candidatas às freguesias de Alvalade, Areeiro e Avenidas Novas. Na corrida à câmara, o Bloco vai ocupar o sexto lugar na lista, enquanto o PAN ocupa o oitavo lugar.

Serão encabeçadas pelo PS as listas às freguesias da Ajuda, Alcântara, Arroios, Beato, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente, estipula também o documento, de acordo com a agência Lusa. Segundo o acordo, o BE terá direito a um membro nos executivos de 3 freguesias.

A lista para a Assembleia Municipal ainda está a ser negociada.