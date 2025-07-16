A cadeira vazia de Cristina, os tons liberais e a ajuda de Montenegro na segurança. Moedas lançou recandidatura onde Medina foi infeliz

O anúncio do plano conjunto com o Governo para a segurança

No que ao discurso diz respeito, Carlos Moedas passou em revista as conquistas dos últimos quatro anos, com a certeza (e a crítica implícita ao PS) de que “não é em quatro anos que mudamos e resolvemos problemas criados ou não resolvidos em 14 anos“. Deu nomes às pessoas com que se foi cruzando, a quem viu o pavilhão da escola construído, a quem deu o passe gratuito para idosos ou a quem deu a chave de uma casa nova e antecipou que os lisboetas têm uma “escolha simples, mas com enormes consequências” pela frente: “Entre a moderação e o radicalismo”.

Carlos Moedas colou o Chega (sem nunca o referir) e o PS ao radicalismo e apresentou-se como a “moderação que sonha e faz”. Defendeu que “o radicalismo já conseguiu minar grande parte do PS e que tanto prejudicou o país”, temendo que agora queira trazer “este modelo” para Lisboa, e prometeu ser, até para “todos os socialistas moderados”, um “porto de abrigo”.

No entretanto, recordou que é casado com uma imigrante e foi defendendo que Lisboa sempre foi uma “cidade tolerante e aberta“, para deixar claro que continuará a ser assim para quem “respeita a lei”, devendo ser “exigente com as regras, a segurança e a identidade”. Assim, rematou, Lisboa tem de fazer uma “escolha clara entre quem acha que a política se faz a proibir e a impor e quem sabe que a política se faz a ouvir, a fazer e a decidir com as pessoas”; “entre aqueles que lideram manifestações contra a polícia” (numa referência ao protesto após a intervenção policial no Martim Moniz onde várias pessoas foram encostada à parede); “entre quem quer dividir e tornar a cidade pior e quem quer unir e pedir a todos o sei melhor”.

“A Lisboa do dia a dia é uma cidade segura”, sublinhou o recandidato à Câmara Municipal de Lisboa, que aproveitou o discurso e a presença do primeiro-ministro para anunciar que “em conjunto”, autarquia e Governo, vão lançar um “plano de segurança específico para Lisboa” — que pressupõe mais polícia na rua, contratar guardas noturnos, colocar mais câmaras de vídeo-proteção e continuar a investir em policiamento comunitário. “O Governo não pode falhar aos lisboetas“, alertou.

No mesmo tema, quando apelava à necessidade de “proteger a alma de Lisboa” e não só as tradições, salientou o combate ao comércio ilegal “sem medos”, “seja a venda ilegal na rua, sejam as lojas fictícias que cada vez mais servem de dormitórios para a imigração ilegal”. “Temos de ser claros: não vamos tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Lisboa é uma cidade aberta, mas com regras que todos têm que cumprir”, realçou, para fechar o tema a dar os “parabéns ao primeiro-ministro” pelo que está a fazer no que à imigração diz respeito.