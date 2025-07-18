O influencer britânico Andrew Tate foi acusado de agredir sexualmente a antiga youtuber canadiana de extrema-direita Lauren Southern. A jovem alega que foi estrangulada pelo autoproclamado misógino e implorou para que ele parasse com comportamentos sexuais durante um encontro na Roménia em 2018.

Segundo o New York Times, em fevereiro desse ano, Lauren viajou até Bucareste acompanhada de colegas de trabalho com o objetivo de discutir uma possível parceira com dois empresários britânicos apresentados como investidores em criptomoedas: os irmãos Tate. Na altura, a jovem tinha 22 anos e estava a ganhar notoriedade com os vídeos anti-imigração e antifeministas que publicava.

No seu livro de memórias This Is Not Real Life (Isto Não é a Vida Real, em português), publicado esta semana, Lauren relata que foi estrangulada e agredida por Andrew Tate durante a estadia na capital romena. Segundo a jovem, o episódio ocorreu depois de uma saída noturna com Tate, em que ingeriu apenas duas bebidas, sentindo-se “surpreendentemente intoxicada”. Depois disso, terá sido levada para o hotel, onde o influencer tentou iniciar contacto físico. Quando Lauren recusou, Tate terá começado a estrangulá-la até perder a consciência, repetindo o ato sempre que ela recuperava a lucidez: “Ele estrangulava-me repetidamente sempre que eu recuperava a consciência. Prefiro não partilhar o resto. É demasiado óbvio”.

No dia seguinte, a então youtuber contou o que aconteceu aos seus colegas de trabalho, Caolan Robertson e George Llewelyn, que confirmaram aos meios de comunicação social que Southern lhes revelou que tinha sido agredida por Tate naquela noite. Robertson recordou, ainda, que viu as marcas da agressão no pescoço da jovem de 22 anos.

▲ "This Is Not Real Life", de Lauren Southern, foi publicado no dia 13 de julho deste ano Lauren Southern

Quando chegou ao Canadá, Lauren dirigiu-se ao Women’s College Hospital, em Toronto. Numa ficha clínica datada de 28 de fevereiro de 2018, uma enfermeira registou os sintomas compatíveis com estrangulamento e o relato de uma agressão por um homem de 30 anos na Roménia, ocorrido a 22 de fevereiro. O nome de Tate não é mencionado no relatório, mas Southern diz ter fornecido esses dados na altura.

Andrew Tate, atualmente com 38 anos, negou todas as acusações. O seu advogado, Joseph McBride, classificou-as como “chantagem clássica” e referiu que irá avançar com um processo por difamação contra Lauren Southern. “Ela está a mentir descaradamente”, afirmou, acrescentando que qualquer encontro que tenha ocorrido entre os dois foi “100% consensual”.

Medo e vergonha levaram antiga youtuber a guardar segredo sobre o que aconteceu em Bucareste

Apesar da gravidade, o incidente não foi reportado às autoridades, uma vez que só a polícia romena é que poderia iniciar uma investigação criminal. A antiga youtuber manteve-se, deste modo, em silêncio durante anos. Segundo ela, ainda entrou em contacto com Tate, acusando-o diretamente da agressão.

Numa troca de mensagens em março de 2018, Tate negou qualquer abuso, dizendo que ambos estavam sob o efeito de álcool. “Podemos resolver isto em tribunal”, escreveu. Lauren, por sua vez, respondeu: “Não contei a ninguém, Andrew. Mas isto não está certo e tu deverias saber disso”. Dias depois, Tate voltou a escrever-lhe, pedindo-lhe desculpa “caso a tivesse magoado”.

Durante anos, a jovem manteve-se em silêncio sobre o assunto. Segundo explica, o medo e a vergonha, somados à pressão do meio político e mediático onde se inseria, levaram-na a guardar o segredo. Só agora decidiu quebrar o silêncio: “Estou farta de cobardia“, escreveu no livro. “Cometi erros, alguns só meus, outros causados pela pressão psicológica de viver num espaço político profundamente tóxico. Mas, sejamos claros: os meus dramas pessoais não invalidam a credibilidade do que relato”, acrescentou.

Desde a viagem a Bucareste, Lauren Southern viu-se envolvida noutras polémicas. Em 2018, foi impedida de entrar no Reino Unido após distribuir panfletos em Luton com a frase “Alá é um Deus Gay”. No mesmo ano, lançou Farmlands, um documentário sobre alegados ataques a agricultores brancos na África do Sul. Chegou também a integrar o painel de comentadores da Tenet Media, canal associado à propaganda russa (algo que Lauren sempre negou ter conhecimento). Hoje em dia, mantém-se afastada das redes sociais.

Este novo testemunho surge num momento em que Andrew Tate enfrenta crescentes complicações legais. As autoridades britânicas aprovaram recentemente acusações formais contra os irmãos Tate por violação, agressão e tráfico de seres humanos. Também na Roménia, os irmãos são investigados por exploração de várias mulheres.