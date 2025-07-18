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O Presidente ucraniano nomeou esta sexta-feira Rustem Umerov, ex-ministro da Defesa, como novo secretário do Conselho de Segurança do país, pedindo para intensificar as negociações com a Rússia.

“A implementação dos acordos da segunda reunião de Istambul está em curso. O processo precisa de mais ímpeto”, escreveu Volodymyr Zelensky, numa mensagem difundida nas redes sociais.

Today, I discussed with Rustem Umerov the work of Ukraine’s National Security and Defense Council and the Supreme Commander-in-Chief’s Staff, as well as personal tasks in the defense and negotiation spheres. First, continue working with partners on arms agreements. We must fully… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025

O chefe de Estado ucraniano explicou o que espera de Umerov, que deixou o Governo esta semana no âmbito de uma remodelação.

Zelensky disse que chegou a ponderar nomear Umerov como novo embaixador nos Estados Unidos, mas acabou por escolher a ex-vice-primeira-ministra para a Integração Europeia e Transatlântica Olga Stefanishina para representar Kiev em Washington.

Além de ter desempenhado as funções de ministro da Defesa, Umerov liderou a delegação ucraniana nas duas reuniões com a Rússia, realizadas este ano em Istambul, onde os dois países concordaram em efetuar trocas de prisioneiros.