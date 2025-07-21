A administração de Donald Trump divulgou os registos arquivados pelo FBI sobre o assassínio de Martin Luther King Jr., perante os pedidos de cuidado por parte da família do líder dos direitos civis assassinado em 1968, avança a Associated Press.

A divulgação inclui mais de 240 mil páginas de documentos que estavam sob sigilo judicial desde 1977, ano em que o FBI reuniu o material e o entregou aos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.

A família do ativista norte-americano, incluindo os dois filhos Martin Luther King III e Bernice King, foi informada previamente sobre a decisão e mobilizou equipas próprias para analisar os documentos antes da divulgação pública. Num comunicado, publicado esta segunda-feira e citado pela AP, os filhos reconheceram que o interesse em torno do pai tem sido persistente ao longo dos anos, mas alertaram para a necessidade de abordar o conteúdo agora revelado com consciência e sensibilidade.

“Como filhos de [Martin Luther] King e de Coretta Scott King, a sua morte trágica foi uma dor intensamente pessoal — uma perda devastadora para a mulher, filhos e a neta que nunca conheceu —, uma ausência que a nossa família suportou durante mais de 57 anos”, escreveram, acrescentando: “Pedimos àqueles que se envolverem na divulgação destes ficheiros que o façam com empatia, contenção e respeito pela dor contínua da nossa família”.

Donald Trump já tinha anunciado, após tomar posse como Presidente dos Estados Unidos em janeiro deste ano, a desclassificação dos arquivos do governo sobre os assassinatos do ex-líder norte-americano John F. Kennedy em 1963 e do ativista dos direitos civis Martin Luther King Jr. em 1968.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]