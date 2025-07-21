Poderia ser um vídeo divertido do Tiktok de um carro voador se não fosse trágico. Duas pessoas estão gravemente feridas, sendo uma delas uma criança de sete anos que corre risco de vida. Como é que um Volvo se vai encaixar no telhado de um celeiro a três metros do chão?

Großeinsatz der Rettungskräfte in Bohmte: Auto fliegt in Schuppendach– siebenjähriges Kind in Lebensgefahr Das siebenjährige Kind , ein Junge, spielte auf dem Trampolin, als es von dem Fahrzeug erfasst wurde.https://t.co/1yQNSO4gbk — OSKURIER (@oskurier) July 20, 2025

O estranho acidente ocorreu no sábado pelas 19h55 (hora local), na aldeia de Bohmte, na Baixa Saxónia, no noroeste da Alemanha. O SUV despistou-se num cruzamento em que não parou, bateu num outro carro estacionado, passou por uma cerca, entrou num jardim que ficava num nível inferior (cerca de 1,5 metros) e atropelou um rapaz que brincava num trampolim, conta a polícia de Osnabruck, em comunicado de imprensa. Depois, talvez devido à topografia do terreno ou ao impulso do trampolim, ou a ambos, o carro foi catapultado e embateu no telhado do celeiro, pode ler-se na nota policial de domingo.

???????? FLASH – Une voiture a percuté le toit d’une grange à Bohmte, en Allemagne, de manière spectaculaire samedi. Plusieurs personnes sont blessées, dont un garçon de 7 ans grièvement.#Allemagne #Accident #Bohmte

pic.twitter.com/pAR9k1spmd — Media Express (@media_express_e) July 21, 2025

O automóvel era conduzido por um homem de 42 anos que apenas teve ferimentos ligeiros tal como três passageiros com 11, 12 e 13 anos. Em pior estado ficou a mulher do condutor, de 43 anos, que ficou com ferimentos graves. O carro ficou encaixado na empena do telhado sobre o lugar do passageiro da frente, em geral chamado de “pendura”, informou a polícia.

As autoridades disseram que ainda não tinham sido apuradas as causas do acidente, mas a Deutsche Welle avança que a possibilidade de o condutor estar sob o efeito do álcool já foi excluída.

O aparatoso e invulgar acidente mobilizou um vasta equipa de resgate que envolveu até um helicóptero, referiu a televisão local Nord-West-Media TV. A operação durou várias horas, tendo sido necessárias duas gruas para remover o carro do telhado, numa operação “extraordinária”, referiu o porta-voz dos bombeiros citado pela Deutsche Welle. No entanto, quando os bombeiros, os polícias e as ambulâncias chegaram, os ocupantes do carro já lá não estavam, conta o tablóide alemão Bild, desconhecendo-se ainda como o conseguiram fazer.

“Todos os dias se vê um carro numa vala. Mas eu nunca tinha visto nada assim”, contou ao jornal um funcionário do Automóvel Clube da Alemanha, que foi chamado ao local para assumir a reparação do Volvo.

Texto editado por Dulce Neto