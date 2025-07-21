Um mural na lateral de uma casa junto ao Estádio de Anfield Road, em homenagem ao futebolista Diogo Jota, que morreu em um acidente de viação com o seu irmão André Silva, foi concluído esta segunda-feira pelo artista Paul Curtis.

Este é o segundo mural semelhante a homenagear o malogrado avançado dos “reds”, cinco dias depois de ser terminado outro pelo artista John Culshaw, na lateral do Pub Halfway House, em Liverpool.

O artista Paul Curtis lançou uma campanha online de angariação de fundos e recebeu doações de adeptos de vários clubes. “Obviamente, muitos adeptos do Liverpool doaram, mas também fãs do Everton e do Manchester United, o que mostra o alcance do jogador [Diogo Jota] e o quão respeitado ele era”, contou Curtis, à BBC.

O artista acrescentou que chegou dinheiro do Japão e dos Estados Unidos, o que “dá uma ideia de como era o Jota”, uma pessoa que “tocou pessoas além do futebol”.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.

O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das “quinas” em 2019 e 2025.