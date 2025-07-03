Estava a poucos dias de voltar aos trabalhos no Liverpool. Era mais uma temporada na Premier League, uma outra oportunidade para lutar pela Liga dos Campeões que ainda lhe faltava no currículo, uma época que iria depois culminar no Campeonato do Mundo de seleções nos EUA, Canadá e México. Diogo Jota tinha tudo preparado até esta quinta-feira, dia em que perdeu a vida num trágico acidente de viação. Tinha 28 anos.

???? Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

???? Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

???? El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

???? Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

A informação começou a ser avançada esta manhã por vários meios espanhóis e foi depois confirmada pelo Observador com uma pessoa próxima do jogador. Tudo aconteceu em Espanha, no quilómetro 65 da A-52 da província de Zamora, quando o carro onde o avançado circulava com o irmão André, também ele jogador que na última temporada esteve ao serviço do Penafiel, sofreu um despiste e acabou mesmo por entrar em chamas, que se alastraram à vegetação nas imediações. De acordo com informações partilhadas pelos bombeiros que prestaram assistência, o acidente ocorreu às 00h40 espanholas, menos uma em Portugal.

De acordo com informações preliminares das autoridades, a imprensa espanhola avança que tudo terá acontecido devido ao rebentamento de um pneu do Lamborghini que Diogo Jota conduzia na altura. A identificação, nesta fase, foi feita apenas pela matrícula da viatura do internacional português. “Um acidente de carro, a envolver um Lamborghini, aconteceu às 00h30 desta madrugada ao quilómetro 65 da A-52, no município de Cernadilla, em Zamora. Um veículo saiu da estrada, o que indica que um dos pneus rebentou durante uma ultrapassagem. Como resultado do acidente, o carro ficou em chamas e ambos os ocupantes morreram. Ainda antes da realização dos exames forenses, um dos falecidos foi identificado como sendo Diogo Jota, jogador do Liverpool. O outro foi o irmão, André Filipe”, confirmou a Guarda Civil de Zamora.

Depois da Final Four da Liga das Nações, Diogo Jota foi sujeito a uma intervenção cirúrgica para debelar um pequeno problema num pulmão que faria com que estivesse condicionado nos primeiros dias depois do regresso aos trabalhos com o Liverpool. De acordo com informações recolhidas pelo Observador, foi esse o motivo que fez com que não regressasse a Inglaterra de avião, por desaconselhamento médico, com o irmão a acompanhá-lo nessa viagem que teria depois uma segunda parte feita de barco.

Já depois de ter participado na fase final da Liga das Nações, onde contribuiu para as vitórias da Seleção frente a Alemanha e Espanha que culminaram no terceiro grande troféu de Portugal, Diogo Jota esteve de férias e casara há menos de duas semanas com a companheira de sempre, Rute Cardoso, com quem estava junto há mais de dez anos e tinha três filhos. “Sim, para sempre”, assinalou nas redes sociais.

Com vocês do nosso lado, tudo é possível. Obrigado, Portugal! ???????????? pic.twitter.com/xbYYPTaMrP — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 9, 2025

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

Formado no Gondomar, onde dá nome a uma escola de formação, Diogo Jota terminou as camadas jovens no P. Ferreira, clube pelo qual fez os primeiros anos como sénior. A boa temporada que fez em 2015/16 motivou o interesse do Atl. Madrid, que contratou o avançado por cinco anos com o empréstimo ao FC Porto logo na época de 2016/17 e outra cedência ao Wolverhampton em 2017/18. Os ingleses contrataram mesmo o jogador após subirem do Championship à Premier League. A evolução confirmou-se, Jota tornou-se um dos avançados da moda em Inglaterra e assinou pelo Liverpool em 2020. O avançado preparava-se para fazer a sexta temporada consecutiva nos reds, onde foi sempre uma das principais opções de Klopp e Arne Slot.

Diogo Jota sagrou-se na última época campeão pela primeira vez em Inglaterra, numa carreira onde já tinha ganho um Championship pelo Liverpool e mais uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga pelo Liverpool, faltando apenas um título europeu apesar de ter estado na final de 2021/22. Pela Seleção, Diogo Jota conquistou duas Ligas das Nações, em 2019 e 2025. O avançado marcou 14 golos em 49 jogos pela Seleção.