A Galp teve um lucro de 565 milhões de euros até junho, uma queda de 9% face ao período homólogo, impactado pela concentração de paragens para manutenção do primeiro trimestre, segundo comunicou esta segunda-feira a petrolífera.

No segundo trimestre do ano, o resultado líquido ajustado da Galp subiu 25% para 373 milhões de euros, “suportado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil e por um forte desempenho da atividade de trading de produtos nos mercados internacionais”, destaca a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera adianta que o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) caiu no primeiro semestre 16% para 1,5 mil milhões de euros, “dadas as condições macroeconómicas mais desafiantes”. Cerca de 80% do resultado teve origem nos mercados internacionais, com destaque para as atividades de upstream (exploração) e de trading e para as exportações de produtos a partir de Portugal.