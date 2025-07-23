O assistente de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI, ChatGPT, recebe mais de 2,5 mil milhões de pedidos diariamente, 330 milhões dos quais provenientes de utilizadores norte-americanos, sendo a versão gratuita do modelo mais utilizada, segundo Europa Press.

A empresa liderada por Sam Altman lançou o assistente de IA em novembro de 2022, tornando-se na aplicação de consumo de crescimento mais rápido da história, atingindo 100 milhões de utilizadores em apenas dois meses.

Deste então, a empresa de tecnologia tem lançado novos recursos de IA para o “chatbot”, bem como modelo mais avançados, atingindo 400 milhões de utilizadores ativos mensais em meados de fevereiro e aumentando para 500 milhões no final de março.

Agora, a OpenAI detalhou que o “chatbot” recebe atualmente mais de 2,5 mil milhões de pedidos por dia de utilizadores de todo o mundo, o que reflete o grande volume de execução de tarefas que realiza, totalizando mais de 912,5 mil milhões de pedidos anualmente.

A empresa referiu ainda que mais de 330 milhões destes pedidos diários são realizados por utilizadores norte-americanos, sendo a versão gratuita a mais utilizada.

Este crescimento tem levado a empresa a continuar a trabalhar em inovações para melhorar a experiência dos utilizadores.