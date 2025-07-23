Os Estados Unidos e a União Europeia estão próximos de alcançar a um acordo que desceria as tarifas impostas por Washington D.C. a produtos europeus para 15%, depois de ameaças feitas por Donald Trump que a taxa seria o dobro, avança o jornal britânico Financial Times.

De acordo com três fontes próximas das negociações, Bruxelas pode acordar uma descida das taxas aduaneiras recíprocas para tentar afastar as ameaças de Trump. Este acordo, segundo as mesmas fontes, levaria a uma isenção de tarifas de produtos agroalimentares e industriais como é o caso de aeronaves, bebidas alcoólicas e produtos médicos.

As fontes consultadas pelo Financial Times indicaram que esta descida para 15% funcionaria como teto máximo, descendo as taxas que já são aplicadas. Por exemplo, a tarifas sobre automóveis, atualmente com uma taxa de 27,5%, desceriam agora para 15%.

Para Bruxelas esta seria uma alternativa eficaz para evitar as tarifas de 30% que a Casa Branca diz que vai impor a partir do dia 1 de agosto.

A confiança dos negociadores da Comissão Europeia, escreve o diário financeiro britânico, terá sido estimulada pelo anúncio do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Japão, que inclui sobretaxas tarifárias de 15% sobre os produtos nipónicos importados para os Estados Unidos.

Caso não exista acordo entre o bloco europeu e Washington até ao prazo limite, a União Europeia está a considerar colocar em prática um plano de retaliação comercial com tarifas que poderão atingir cerca de 100 mil milhões de euros em produtos norte-americanos, relatou a Bloomberg esta quarta-feira.