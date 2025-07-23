Nos primeiros seis meses de 2025, os clientes europeus adquiriram 6.844.426 veículos novos, o que representa uma queda, ainda que de somente -0,3%, face às 6.862.154 unidades transaccionadas no mesmo período do ano anterior. Quem avança esta informação é a JATO, especialista neste domínio, que vai mais longe e chama a atenção para o facto de a desaceleração ter aumentado mais no final do semestre, uma vez que só em Junho o volume de vendas diminuiu -4,4%, ficando-se por 1.250.868 unidades.

Por grupos, a liderar as vendas europeias esteve a Volkswagen AG, que comercializou 1.800.504 unidades, volume conseguido sobretudo à custa das suas marcas mais populares, como a VW, Audi, Skoda, Cupra e Seat, com um incremento de +3% face ao período homólogo de 2024. A seguir ao gigante alemão, mas a uma distância muito confortável, aparece a Stellantis (onde se destacaram a Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep e Alfa Romeo) com 1.044.983 unidades, o que representa uma perda de -9% face a 2024, a maior entre os representantes da indústria nos 10 primeiros lugares do ranking. A fechar o podium surge o Grupo Renault (essencialmente Renault e Dacia), que vendeu 704.023 unidades, crescendo +6% face ao mesmo período de 2024 e registando a maior subida do top 10 (em companhia da Ford, na 8.ª posição).

O resto do top 5 é completado pelos grupos Hyundai-Kia (540.917 unidades e -3%) e BMW (inclui a Mini), que somou 485.299 unidades e +4%. A encerrar o top 10 surge logo de seguida a Toyota (com a Lexus), grupo que registou uma queda de -8% e se ficou pelas 478.686 unidades. Ainda assim, à frente da Mercedes-Benz (com a Smart) com 355.162 unidades e -2%, Ford (257.337 e +6%) e Geely (202.230 e -5%). A Nissan fecha a tabela, ocupando a 10.ª posição (165.645 e -5%).

Se o grupo Renault brilhou ao ser o terceiro mais vendido, deu ainda mais nas vistas ao dominar claramente o ranking dos modelos mais desejados pelos condutores europeus, pois colocou dois dos seus veículos no topo do top 10. O Dacia Sandero comercializou 128.842 unidades, apesar da “generosa” queda de -11% face a 2024, com o Renault Clio a seguir na sua peugada com 122.489 veículos, mas a crescer +7% comparativamente ao ano anterior.

O top 10 é completado pelo Peugeot 208, que entregou 109.146 unidades e cresceu +2% em relação ao período homólogo do ano anterior, seguido pelo VW T-Roc (106.118 e -5%) e pelo VW Golf, que vendeu 104.162 unidades, o que representa uma brutal queda de -17%. A encabeçar as últimas cinco posições da tabela surge o VW Tiguan, que transaccionou 97.508 unidades e cresceu uns impressionantes +28%, o que lhe permitiu ficar à frente do Dacia Duster (97.188 e +9%), Peugeot 2008 (96.378 e +3%), Citroën C3 (95.891 e -9%) e Toyota Yaris Cross (95.513 e -5%).