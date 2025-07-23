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A primeira-ministra italiana reiterou esta quarta-feira o apelo para um cessar-fogo em Gaza, deplorando a “situação humanitária dramática” no território resultante dos ataques de Israel contra civis, que considerou serem injustificáveis.

“Reitero que a situação em Gaza é dramática e que nenhuma ação militar pode justificar ataques contra civis. Estamos todos empenhados em fazer com que cessem as hostilidades e se possa reiniciar um processo sério rumo à perspetiva dos dois Estados”, declarou Georgia Meloni, em declarações à imprensa juntamente com o Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune.

Meloni falava à margem da quinta cimeira entre Itália e Argélia, em Roma, durante a qual houve um encontro bilateral com Tebboune, antes da sessão plenária alargada às delegações ministeriais dos dois países.

Dando conta da celebração de cerca de quatro dezenas de acordos em diversos domínios, desde a luta contra o terrorismo até à cooperação no domínio culrtural, a chefe de Governo italiana destacou a “cooperação não predatória” centrada nos “corredores energéticos e digitais“. Itália “aspira a tornar-se um hub energético, uma porta de entrada de energia para a Europa”, disse Meloni, destacando que esse objetivo não pode ser alcançado “sem a valiosa cooperação da Argélia”, principal fornecedor de gás ao país.

A governante congratulou-se com o acordo assinado entre as empresas energéticas Eni (Itália) e Sonatrach (empresa estatal argelina de petróleo e gás), e garantiu que Roma e Argel vão “continuar a trabalhar na criação de novos corredores energéticos e digitais entre o Norte de África e a Europa”.

Também o Presidente argelino congratulou-se por esta V Cimeira Itália-Argélia ter permitido concluir “etapas operacionais, expressando assim a firme vontade de construir relações bilaterais históricas e novas pontes de cooperação, para que possam incluir outros sectores”.

“O que alcançámos hoje abre amplos horizontes para a parceria estratégica de exemplo entre a Itália e a Argélia, que reflecte a profundidade das relações de amizade entre os nossos países”, declarou Abdelmadjid Tebboune.