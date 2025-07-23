O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou Barack Obama de ter “cometido fraude eleitoral” nas presidenciais de 2016 e 2020 e ter tentado organizar um “golpe de Estado”. O chefe de Estado em funções disse que o seu antecessor inventou uma “conspiração” e “fabricou” provas de que a Rússia teria interferido nas eleições norte-americanas para favorecer a primeira vitória de Donald Trump na corrida à Casa Branca.

Em resposta, citado pela imprensa norte-americana, o porta-voz do antigo Presidente referiu que por “respeito às funções da presidência”, não costuma “dignificar a desinformação e os disparates que costumam sair da Casa Branca com uma resposta”.

No entanto, desta vez, Patrick Rodenbush salientou que as declarações proferidas por Donald Trump são “absurdas o suficiente” para merecer uma resposta. “Estas alegações bizarras são ridículas e uma tentativa fraca de distração”, acusou, numa alusão aos ficheiros do caso Epstein, nos quais o nome de Donald Trump pode ser mencionado.

Na sexta-feira passada, a diretora dos serviços de informações, Tulsi Gabbard, revelou documentos no X que alegadamente prova que os aliados de Barack Obama “tentaram subverter a vontade do povo norte-americano” com a alegada interferência de Moscovo nas presidenciais de 2016.

Today, after nearly 60 years of questions surrounding the assassination of Dr. Martin Luther King, Jr., we are releasing 230,000 MLK assassination files, available now at https://t.co/71P3p5jBgK. The documents include details about the FBI’s investigation into the assassination… pic.twitter.com/l96t9tgYmn — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) July 21, 2025

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, Donald Trump não tem dúvidas de que Barack Obama é “culpado”: “Isso nem sequer é uma questão”. “Obama foi apanhado diretamente. O que fizeram em 2016 e 2020 é completamente criminoso. É criminoso ao mais alto nível. São estas as coisas que deveriam de ser faladas”, disse ainda o Presidente norte-americano.

NOW – Trump says Obama committed "treason" and is "guilty." pic.twitter.com/3YRnQkupdV — Disclose.tv (@disclosetv) July 22, 2025

“Foi traição. Eles tentaram roubar as eleições. Eles tentaram ofuscar as eleições”, prosseguiu Donald Trump, que também implicou outros membros do Partido Democrata — como Hillary Clinton ou Joe Biden — neste processo. “Eles também fizeram parte, mas o líder do gang foi o Presidente Obama”, insistiu o Presidente norte-americano.