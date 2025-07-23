Depois do norte do país, a chegada às ilhas. A Madeira vai estrear-se a acolher a próxima Gala do Guia Michelin Portugal, em que será dada a conhecer a nova seleção de restaurantes em solo nacional. Marcada para 10 de março de 2026, cerimónia vai decorrer no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.
Caberá ao chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d’Oro, instalado no instalado no hotel The Cliff Bay, (2 Estrelas Michelin e Estrela Verde Michelin), também no Funchal, assegurar a coordenação gastronómica do evento, anunciou ainda o guia esta quarta-feira, numa conferência de imprensa realizada em Lisboa. O momento serviu ainda para antecipar que a região Centro de Portugal (com destino ainda por revelar) acolherá a gala de 2027.
A segunda e mais recente gala do Guia Michelin exclusivamente português decorreu na noite de 25 de fevereiro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Ali foram revelados os oito novos restaurantes com uma estrela. Entre eles esteve Marlene Vieira, com o Marlene, em Lisboa, que se tornou na primeira chef mulher a liderar uma cozinha a vencer uma estrela Michelin, em 30 anos.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]