Depois do norte do país, a chegada às ilhas. A Madeira vai estrear-se a acolher a próxima Gala do Guia Michelin Portugal, em que será dada a conhecer a nova seleção de restaurantes em solo nacional. Marcada para 10 de março de 2026, cerimónia vai decorrer no Hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.

Caberá ao chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d’Oro, instalado no instalado no hotel The Cliff Bay, (2 Estrelas Michelin e Estrela Verde Michelin), também no Funchal, assegurar a coordenação gastronómica do evento, anunciou ainda o guia esta quarta-feira, numa conferência de imprensa realizada em Lisboa. O momento serviu ainda para antecipar que a região Centro de Portugal (com destino ainda por revelar) acolherá a gala de 2027.

A segunda e mais recente gala do Guia Michelin exclusivamente português decorreu na noite de 25 de fevereiro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Ali foram revelados os oito novos restaurantes com uma estrela. Entre eles esteve Marlene Vieira, com o Marlene, em Lisboa, que se tornou na primeira chef mulher a liderar uma cozinha a vencer uma estrela Michelin, em 30 anos.