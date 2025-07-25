O presidente do Governo da Madeira afirmou esta sexta-feira que a gala do Guia Michelin, que em 2026 será realizada no Funchal, “é um grande cartaz” para continuar a afirmar o turismo de qualidade e de alta qualidade na região.

“O Guia Michelin é um grande cartaz para aquilo que é fundamental, que é afirmarmos o turismo da Madeira como um turismo de qualidade e alta qualidade”, disse Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do livro “Madeira — Turismo 2015-2024”, uma iniciativa da Secretaria Regional do Ambiente, Turismo e Cultura.

A realização da gala no Funchal, em março do próximo ano, “será muito importante para projetar a Madeira com um conjunto de novos chefs madeirenses, muitos deles nomeados agora, outros estão a caminho de obter a estrela”, acrescentou.

“A ideia é continuarmos a afirmarmo-nos também como um destino onde a restauração e a gastronomia são de alta qualidade”, sublinhou Miguel Albuquerque.

O anúncio da realização da gala de 2026 na Madeira foi feito na quinta-feira, numa conferência de imprensa que decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo e Lisboa, onde também foi anunciado que a gala de 2027 decorrerá na região Centro do país.

Na Madeira, que tem um total de quatro estrelas Michelin, a coordenação gastronómica do evento será assumida por Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d’Oro, um restaurante funchalense galardoado com duas estrelas Michelin e uma estrela verde Michelin, é indicado num comunicado de imprensa.

Além destas duas estrelas, têm uma estrela Michelin o restaurante William e Desarma, também situados no Funchal. Fazem parte das recomendações do guia os restaurantes Avista, Avista Ásia, Vila do Peixe, Horta, Ákua, Oxalis, Audax, Gazebo e Casal da Penha.

A gala do Guia Michelin é uma iniciativa onde são reveladas, de forma oficial, as novas estrelas Michelin atribuídas aos restaurantes de Portugal, bem como as menções no Guia Michelin. A cerimónia reúne chefes, críticos, jornalistas e figuras de relevo da gastronomia.